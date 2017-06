Forza Nuova, il segretario nazionale Roberto Fiore a Tradate

Durante la mattinata di venerdì 9 giugno, a partire dalle ore 10.30, Forza Nuova Provincia di Varese terrà a Tradate presso il B/B “Villa Russo” (Via Zucchi 27) una conferenza politico/elettorale in vista delle imminenti consultazioni. Tale evento verrà aperto da Russo Federico, responsabile provinciale nonché candidato consigliere della lista Etica che vede come candidato sindaco Massimiliano Russo.

Gli interventi continueranno con Francesco Folino, candidato sindaco con FN alle elezioni di Marchirolo, Salvatore Ferrara, responsabile regionale e membro dell’Ufficio Politico nazionale e si concluderanno con l’importante testimonianza di Roberto Fiore, segretario nazionale nonché leader del movimento nazionalista europeo Alliance for Peace and Freedom.

«Ad ogni tornata elettorale ogni formazione con nelle sue fila almeno un forzanovista va sostenuta incessantemente in quanto con la nostra serietà ed onestà – spiega Federico Russo -, con la nostra coerenza e preparazione costituiamo l’unica netta e credibile alternativa al sistema, a difesa della Patria, della Tradizione e della Famiglia».