Fossili senza confini, una domenica alla scoperta del Monte San Giorgio

Monte San Giorgio Museo fossili Meride

Si intitola “Fossili senza confini” l’escursione organizzata dal gruppo Guide del Monte San Giorgio per domenica 25 giugno.

L’escursione sarà una bella occasione per scoprire la storia recente e passata del nostro territorio fra le rocce del Monte San Giorgio: fossili, scavi paleontologici, miniere e scisti bituminosi, materie solo apparentemente inerti che hanno tanto da raccontare, insieme ad un territorio di grande bellezza.

La visita guidata si muoverà lungo un percorso transnazionale con il supporto delle guide ufficiali del Monte San Giorgio, vere e proprie miniere di informazioni su uno dei più suggestivi beni del patrimonio Unesco.

L’escursione partirà alle 9.15 dal parcheggio sterrato sulla sinistra prima dell’ingresso del paese di Meride e condurrà a piedi agli scavi di Val Mara e ad Acqua del Ghiffo, in territorio elvetico. In seguito si torna per un breve tratto sui propri passi per poi attraversare il confine e visitare lo scavo in territorio italiano di Sasso Caldo.

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride.

Per la partecipazione alla gita viene richiesto un contributo simbolico di cinque franchi.

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo e adeguato al meteo e scarponcini da trekking.

Prenotazioni entro le ore 12 di venerdì 23 giugno al Museo dei Fossili di Meride, telefonando al numero +41 (0)91 6400080 oppure scrivendo a info@montesangiorgio.org

In caso di maltempo l’escursione guidata è rinviata a domenica 2 luglio.

Tutte le informazioni anche sulla pagina Facebook dell’Associazione Guide del Monte San Giorgio