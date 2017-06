Frontale sulla Sp1 a Voltorre

Gavirate varie

Verso le 15.15 di domenica 4 giugno, per cause ancora da definire, due macchine si sono scontrate frontalmente sulla Sp1, la strada del lago di Varese, all’altezza di Voltorre.

Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze e i vigili del fuoco di Varese. Nello scontro sono rimaste coinvolte sei persone. Non ci sono feriti gravi e gli infortunati sono stati trasportati in codice giallo, ovvero non in gravi condizioni.

L’incidente sta provocando lunghi incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia.

Seguono aggiornamenti.