Fuck The Cancer 2.0, l’attesa è finita

Un “Fuck the Cancer” che è già un successo, grazie agli oltre 39mila euro raccolti attraverso l’asta benefica promossa online.

L’appuntamento è per domani, dalle 10 a mezzanotte, allo Stadio “Franco Ossola”, dove verranno proposti spettacoli di magia e animazione, una città per bambini con gonfiabili giganti, esibizioni di twirling, baby dance, presenza di fantastici supereroi, balli con scuola di zumba, risate coi comici di Zelig e Colorado, bancarelle, stand enogastronomici e un torneo di calcio coi bambini della Scuola Calcio Varese.

Il tutto grazie ai ragazzi della Curva Nord del Varese Calcio che hanno organizzato la manifestazione, a sostegno del Day Hospital dell’Ospedale del Ponte e in memoria di Erika Gibellini e di tutti i “piccoli angeli” che l’hanno raggiunta.

E proprio loro promettono non solo di bissare ma addirittura di superare, l’ottimo risultato della prima edizione, grazie agli oltre 39mila euro già raccolti con l’asta online grazie alla generosità dei partecipanti, che si sono contesi a suon di rilanci le maglie di ex d’eccezione, da Maradona a Neto del Padova, quella del Vicenza di De Luca, del Mestre di Zecchin, del Lecce di Lepore, del Crema di Capelloni, del Mantova di Tripoli, del Messina di Rea, del Carpi di Forte, del Salerno di Bernardini, del Crotone di Capezzi e di Barberis freschi di salvezza in Serie A, della Triestina spedita da Mauro Milanese, di Kurtic dell’Atalanta e anche quella del Frosinone di Zappino. E non mancano le firme “vip”, come quella del Napoli dell’ex Pavoletti, quella bianconera di Dybala, di Aubameyang del Borussia Dortmund, di Icardi e Totti, oltre alla divisa di Neymar del Barca e quella della Nazionale azzurra di Parolo. All’asta anche i guantoni da boxe di De Carolis, i palloni di pallanuoto e maglie di basket, volley, ciclismo, hockey e canottaggio.

A supportare l’evento anche il trust dei tifosi della Pallacanestro Varese “il Basket siamo noi”. Una quindicina di membri presidierà per tutta la durata dell’evento l’ingresso dello stadio, gestendo l’entrata del pubblico con un’offerta libera e distribuendo gadget della manifestazione.

All’interno del “Franco Ossola” ci sarà il nostro gazebo con il merchandising dell’associazione, la gente avrà anche la possibilità di trustarsi. Per l’asta il trust ha donato come Basket Siamo Noi la canotta dei Roosters Campioni d’Italia di Andrea Meneghin.

A condurre l’evento non ci sarà Max Laudadio, come inizialmente annunciato, a causa di un impegno concomitante, ma il conduttore sarà degnamente sostituito da Rosario Pellacchia di Radio 105 e dall’inviata di Striscia, Rajae Bezzaz, che saranno affiancati sul palco da Sarah Maestri ed Elena Ossola.

Di seguito il programma dettagliato della giornata: