Fuggitivo o abbandonato? Recuperato un \"drago barbuto\" a Caronno

È un fuggitivo che è riuscito a lasciare il terrario in cui viveva o è stato abbandonato da un proprietario poco responsabile magari in difficoltà sulla sua gestione?

È il dubbio che rimane dopo il ritrovamento di un “drago barbuto” che nel fine settimana passeggiava tranquillamente in corso Italia.

Il rettile non è però passato inosservato: recuperato è stato consegnato a una clinica veterinaria saronnese dove attende il suo padrone o di essere adottato. La sua foto è anche stata postata sui social, a partire da Facebook, dove ha suscitato molta curiosità anche se al momento ancora nessuno l’ha reclamato.

Quella del drago barbuto è una specie originaria dell’Australia e che in Italia vive solo in terrario. Malgrado la passeggiata fuori programma e un po’ di agitazione l’esemplare “caronnese” è parso in buone condizioni anche se è parso ben lieto di tornare in un terrario.