Fumata bianca alla Openjobmetis: biennale a Ferrero

Confermate le indicazioni delle ultime ore: Giancarlo Ferrero resterà in forza alla Pallacanestro Varese. Lo ha annunciato la società di piazza Montegrappa con un comunicato stampa che conferma la presenza dell’ala di Bra nella rosa a disposizione di Attilio Caja.

Ferrero era diventato il capitano della Openjobmetis dopo l’addio di Daniele Cavaliero (finalista, ora, in A2 con Trieste contro la Virtus) nelle ultime due gare della stagione scorsa ma il suo contratto era in scadenza. La strada che ha portato al rinnovo non è stata automatica (dopo la quasi certezza iniziale le due parti si erano allontanate) ma come avevamo anticipato, negli ultimi giorni si è trovato un accordo (leggero ritocco all’insù dell’ingaggio per Giancarlo) che è stato perfezionato in queste ore.

D’altra parte Varese e Ferrero, oltre ad avere un ottimo rapporto reciproco, avevano bisogno l’una dell’altro. L’ala che compirà 29 anni ad agosto ha meritato una riconferma sul campo con le sue prove ricche di grinta e voglia di emergere (qualità che Caja gli ha più volte riconosciuto pubblicamente) e gradiva restare all’ombra del Sacro Monte, sia per ragioni sportive sia per motivi personali. Sull’altro fronte la Openjobmetis doveva iniziare a “incasellare” nella rosa 2017-18 almeno un giocatore italiano per rispettare senza problemi la formula del 3+4+5, quella scelta anche per la prossima annata sportiva.

A questo punto quindi, Caja si ritrova con quattro giocatori senior in organico: oltre a Ferrero – primo italiano, come detto – ci sono i confermati Avramovic e Pelle e il nuovo acquisto Okoye, unico uomo considerato in questo momento da quintetto base. Ora, probabilmente, l’attenzione della società si sposterà sulle possibili riconferme di Anosike ed Eyenga, giocatori che hanno espresso la volontà di restare ma per i quali è necessario proseguire con le trattative. E, secondo noi, i dirigenti dovranno “portare a casa” almeno un altro giocatore italiano in grado di garantire minuti “veri” sul parquet, probabilmente nel ruolo di playmaker visto che Avramovic, anche uscendo dalla panchina, non dà le garanzie richieste.

Di seguito intanto, le parole di Ferrero e di Toto Bulgheroni, diramate dalla Pallacanestro Varese.