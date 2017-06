Fumetti, shopping e pedali per il fine settimana a Varese

Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi per festeggiare la fine dell'anno scolastico

Parte domani il lungo weekend di eventi in città e prosegue la sperimentazione della pedonalizzazione del centro cittadino. Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, dalle ore 20 a mezzanotte, saranno pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi, via Volta e via Carrobbio.

Venerdì 30 giugno prenderà il via l’atteso Festival del Fumetto che si svolgerà ai Giardini Estensi e Villa Mirabello. Ad organizzare l’appuntamento in collaborazione con il Comune di Varese sarà l’associazione varesina ComicArte. Il Festival del Fumetto e del gioco sarà suddiviso in 4 aree: fumetto, giochi, oriente e spettacoli. In ciascuna area si svolgeranno eventi in grado di coinvolgere l’intera cittadinanza. Il fulcro del festival sarà composto dagli eventi culturali e ludici. Per il fumetto vi saranno incontri con autori, laboratori, seminari e mostre. Nell’area giochi verranno accolte associazioni ludiche e vi saranno tornei e dimostrazioni. Per la parte dedicata all’oriente in programma ci sono degustazioni di cibi e dimostrazioni di arti marziali. Per quanto riguarda gli spettacoli verrà dato spazio alle proiezioni cinematografiche a tema, ai concerti e agli eventi “cosplay”. Ogni giorno dalla ore 10.00 alle ore 20.00: mostra mercato, conferenze, workshop, incontri gli autori, giochi e dimostrazioni. La sera dalle ore 21.00: cinema e spettacoli e domenica 2 luglio per concludere cosplay contest. Il programma: Venerdì 30 giugno dalle ore 17: presentazione del libro “Manuale illustrato dell’idiota digitale”, di Diego Cajelli. A seguire la conferenza: “Storia minima della fantascienza” con Antonio Serra e la presentazione del libro: “Star Wars: l’epoca Lucas” di Giorgio Ghisolfi. Alle ore 21,30 proiezione del film d’animazione “Miss Hokusai”, a cura di Cortisonici. Sabato 1 luglio dalle ore 17 conferenza: L’avventura editoriale delle Edizioni Inkiostro con Luca Blengino, Andrea Cavaletto, Alex Crippa, Marta Carotenuto. A seguire la conferenza: E’ un mondo di uomini? Le donne del mondo del fumetto. Con Savina Bonomi (redattrice SBE), Marina Sanfelice (letterista SBE), Anna Lazzarini (disegnatrice SBE) e infine la presentazione delle novità editoriali dell’Editrice Star Comics. Alle ore 21: Wedding Party vi invitiamo a nozze! Potrete partecipare a una festa di nozze in Cosplay, con musica dal vivo, cibi e bevande e tante sorprese. Domenica 2 luglio dalle ore 15: Cosplay Contest.

Torna da sabato primo luglio, in concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, l’apertura serale dei negozi varesini nel centro cittadino, per proseguire poi anche nei successivi venerdì 7, 14, 21 e 28 luglio. Shopping by night, questo il nome della tradizionale iniziativa, offre l’opportunità a cittadini e visitatori di vivere e apprezzare ancora di più Varese durante le serate estive, dalle ore 21.00 alle 23.30 molte saranno le vetrine accese per offrire una possibilità di shopping ulteriore. Anche quest’anno, l’iniziativa è organizzata congiuntamente da Comune di Varese, Distretto Urbano del Commercio, Confcommercio Ascom Varese e Confesercenti Regionale Lombardia.

Anche questa domenica si potrà raggiungere il nostro sito Unesco “Isolino Virginia” sul Lago di Varese direttamente dal Lido della Schiranna. Il servizio di navigazione diretto dal capoluogo è stato inaugurato di recente dal Comune di Varese. Per tutta l’estate dunque si potrà navigare verso l’Isolino imbarcandosi dal nuovo pontile della Schiranna di Varese: 35 minuti di piacevole viaggio in mezzo al nostro lago. Gli orari di navigazione sono: 10.30, 12.20, 15.45. Si consiglia vivamente la prenotazione allo 02-9094242.

Prenderà via sabato 1 luglio e fino a domenica 2 la 26° Coppa dei Tre Laghi – Varese Campo dei Fiori. L’evento di regolarità per auto storiche è organizzato dal Club Varese Auto Moto Storiche federato ASI dal 2007 con segreteria e gestione sportiva affidata all’agenzia varesina Gleo. Gli enti patrocinanti sono il Comune di Varese, Regione Lombardia, Camera di Commercio Varese e Varese Sport Commission. In occasione della manifestazione alcune strade saranno temporaneamente chiuse al traffico.

In merito a questo in questi giorni il Comune di Varese ha lavorato molto per arrivare ad un accordo che consentisse lo svolgimento della gara e allo stesso tempo trovasse la migliore soluzione per i cittadini e le attività commerciali: sabato infatti le vie interessate dallo shopping saranno aperte. In occasione dell’iniziativa Varese Campo dei Fiori dunque sabato 1 luglio sarà chiusa al traffico, dalle 8.00 alle 24.00, via Bernascone nel tratto compreso tra via Manzoni e via Carobbio, Largo Sogno, piazza ragazzi del ’99, via Carrobbio, piazza Monte Grappa (da via Carrobbio a via s. Francesco). Dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 24.00 invece saranno chiuse temporaneamente al traffico piazza Motta (da via degli Alpini a via Lonati), via Lonati, via S. Francesco, via Bernascone (da via S. Francesco a via Sacco). La via Sacco sarà chiusa dalle 11.30 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 24.00. Domenica 2 luglio sarà chiusa temporaneamente al traffico via Volta dalle 7.30 alle 10.30.

Gli altri eventi del weekend a Varese:

Venerdì 30 giugno

Aperitivo al Museo

Con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi

dalle ore 18.30 alle ore 22.30

Sacro Monte

Tornano gli aperitivi estivi di Casa Pogliaghi. L’appuntamento è per tutti i venerdì sera fino alla fine di agosto dalle ore 18.30 alle ore 22.30. Come negli anni passati, in occasione delle aperture serali sarà possibile accedere alla casa museo con visita guidata e gustare un ottimo aperitivo sullo splendido terrazzo del rustico di Casa Pogliaghi dal quale si gode di una meravigliosa vista sul Sacro Monte e su Varese. Ingresso dai Rustici.

venerdì 30 giugno

Samsara diary

Movie Rider

Alle ore 21.30 presso il Circolo Tara Yoga & Ayurveda, via Duca degli Abruzzi 117

Il Cinema sotto Casa, proiezione del film “ soggetto organizzatore: Filmstudio’90

Ingresso libero e gratuito. www.filmstudio90.it; www.facebook.com/filmstudio90

Da sabato 1 luglio a domenica 2 luglio

Pittori, scultori e fotografi a Penasca di S. Fermo

Un borgo da riscoprire

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

San Fermo

Nel Santuario sarà esposto il progetto del prossimo restauro a cura della Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati. Sul sagrato sarà visibile il prospetto iconografico dei restauri effettuati negli anni dal Gruppo Culturale “Amici di San Fermo”.

Da sabato 1° luglio a domenica 2 luglio

Centro città e Villa Toeplitz

3^ tappa del MUNI (monociclo da Montagna)

Sabato 1° luglio

Apertura X cappella: La Crocifissione

Visite guidate al Sacro Monte

ore 18.00 e 21.30

Ritrovo presso la X cappella

Viale del Santuario

Prenotazione obbligatoriafino ad esaurimento posti, costo di 5 euro a persona.

Per maggioriinformazioni: info@sacromontedivarese.it

Sito web: www.sacromontedivarese.it

Sabato 1° luglio

Visioni fuggitive

Festival di Musica Sibrii – VI festival di Musica Antica del Seprio

ore 21.00

Auditorium Liceo Musicale R. Malipiero

via Garibaldi, 4

Ensemble I solisti ambrosiani: Tullia Pedersoli soprano, Davide Belosio violino, Emma Bolamperti clavicembalo. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni: festivalmusicasibrii.jimdo.com musicasibrii@isolistiambrosiani.com

Sito web: www.isolistiambrosiani.com

Sabato 1° luglio

Tango di una notte di mezza estate

Salone Estense. Via Sacco, 5

Esibizione di Tango Escenario da parte di due artisti argentini in tourneè in Italia, Gisela Natoli e Gustavo Rosa, coppia di valore internazionale. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Sito web: www.tangosocialclub.it

Domenica 2 luglio

Summer Music Festival 2017

Stagione concertistica di musica classica, jazz, folk e saggio allievi

Ore 18.00

Castello di Masnago

Via Cola di Rienzo, 42

Domenica 2 luglio

Grande Jam session del mese

67 Jazz Club

dalle ore 19.30

Tennis Bar Villa Toeplitz

via G.B.Vico 46

Alessia Isgro alla chitarra, Luca Caiazza basso, Filippo Miotello batteria.

info@67jazzclub.it

www.67jazzclub.it

Ingresso libero.