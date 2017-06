Fuori tutti: la scuola è finita

Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi per festeggiare la fine dell'anno scolastico

Alle 10 di questa mattina, giovedì 8 giugno, è suonata l’ultima campanella dell’anno scolastico 2016/2017.

Decine di studenti hanno invaso il centro di Varese per festeggiare degnamente l’inizio dell’estate. Ad accoglierli in piazza Monte Grappa, però, la fontana vuota. I rubinetti chiusi per ordine della Polizia Locale ( motivi di sicurezza) hanno impedito ai ragazzi il tuffo propiziatorio. ( lo scorso anno la tradizione venne rispettata : leggi qui)

Nessun problema, dagli zainetti sono comparse le bottigliette che hanno iniziato a rovesciarsi sulle teste di studenti e studentesse festanti.

C’è chi, come il gruppo dell‘Ipsia Newton, si è dato appuntamento in piazza per brindare alla maturità imminente. Sorrisi e brindisi prima di buttarsi a capofitto sui libri per l’ultimo sforzi.

Dal 21 giugno prossimo saranno quasi 7500 i ragazzi impegnati nell’Esame di Stato di cui 300 privatisti. Negli uffici dell’ex Provveditorato si lavora per costituire le 172 commissioni che giudicheranno il grado di maturità dei diplomandi.

Tra ragazzi in tenuta balneare ( come voleva il “dress code” del liceo Manzoni) e studenti armati di bottigliette e pistole ad acqua, il centro cittadino ha assistito alla tradizionale grande festa. Anche i Giardini Estensi, dove la fontana in funzione ha propiziato bagni estemporanei, sono stati presi d’assalto dai ragazzi ormai liberi da interrogazioni e verifiche.

Con grigliate, pizzate e pic nic estemporanei la fine dell’anno verrà archiviata.

Da domani comincia la vacanza. O lo studio “matto e disperatissimo” , per i diplomandi ma anche per chi conclude il ciclo primario.