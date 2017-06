Furti e truffe in zona stazioni, tre i denunciati

Foto varie

Giro di vite della polizia nella zona delle stazioni a Varese. Grazie ai controlli, nel corso del pomeriggio e della serata di ieri, le Volanti hanno denunciato, nel capoluogo, due pregiudicati responsabili di due distinti episodi in danno di due negozi di Piazzale Trento.

Il primo, verso le 16.00, ha visto protagonisti alcuni stranieri che entrati in un negozio di abbigliamento hanno dapprima circondato e poi minacciato, con un manicotto dell’impianto antincendio ed una chiave inglese, l’addetto alla sicurezza che li aveva avvicinati, insospettito dal loro atteggiamento all’interno del negozio. All’arrivo delle Volanti gli stranieri si sono dati alla fuga, i poliziotti sono riusciti comunque a fermare il responsabile delle minacce, denunciandolo alla Procura della Repubblica di Varese.

Analogo episodio è occorso, qualche ora più tardi, all’interno di un supermercato, ubicato nello stesso Piazzale, dove un sessantenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di intimorire un addetto all’antitaccheggio affermando di essere armato; anche in questo caso l’arrivo della pattuglia della Polizia ha provocato il tentativo di fuga del malintenzionato che ha inutilmente cercato di confondersi tra i passanti. Infatti l’uomo, nonostante la sua attiva resistenza, è stato fermato dagli agenti intervenuti che, dopo essersi accertati che non fosse armato, lo hanno denunciato per minacce gravi e resistenza a pubblico ufficiale

Un ulteriore episodio si è verificato alle ore 18:00 quando una Volante è riuscita ad identificare un soggetto mentre stava tentando una truffa ai danni dell’ufficio postale di Varese in via Milano: il pregiudicato unitamente ad un complice, che si è dato alla fuga, ha presentato un falso vaglia postale della somma di € 145.000 al personale delle Poste. La direttrice della filiale, insospettita, ha richiesto – tramite NUE112 – l’intervento di una Volante della Polizia di Stato.

Gli operatori intervenuti sono riusciti a bloccare ed identificare uno dei due malfattori.