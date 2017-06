Furto di rame al Maglio di Ghirla. La denuncia sulla loro pagina Facebook, “Nei giorni scorsi sono scomparse 3 lastre para spruzzi della ruota principale e anche l’ultimo pluviale in rame che c’era rimasto”. Come spiegano i gestori dello storico mulino, riaperto nel 2015 dopo 25 anni di inattività, non è la prima volta che viene rubato del rame.

Galleria fotografica Furto di rame al maglio di Ghirla 4 di 5