Furto nei portafogli delle commesse del supermercato, arrestata collega

Foto varie

Oggi ne mancano 20. Ieri ne sono spariti 50, di euro, ieri l’altro 30 e da un altro portafogli.

Gli ammanchi nelle borse delle commesse della Bennet di Lavena Ponte Tresa stavano diventando “seriali”, tanto da far scattare la denuncia per furto, almeno in 7-8 occasioni, ai carabinieri della locale stazione, della compagnia di Luino.

La mano che si è resa responsabile dei furti – perlomeno che è accusata di essere la responsabile – non sapeva però, che alla guida della stazione di Lavena Ponte Tresa c’è un esperto di investigazioni difficili, di quelli che per trovare il colpevole mettono in piedi stratagemmi non da poco, come il maresciallo Pasquale Di Stefano.

Partono le indagini, con grande discrezione, fra maggio e giugno: telecamere esterne, controlli incrociati, appostamenti. Il cerchio si chiude, e viene stesa la trappola. I carabinieri fanno mettere contanti nei portafogli delle vittime, contanti fotocopiati, però: i soldi buoni stanno nelle borse, e le copie le tengono in mano i militari.

Finché, l’altro giorno, la sospettata ci ricasca e non piazza un altro colpo. Ma alla fine dell’orario di lavoro viene fermata e perquisita. Le trovano le banconote coi numeri di serie fotocopiati: partono perquisizioni dell’auto e dell’abitazione e viene trovato uno dei portafogli rubati.

I militari arrestano la giovane, residente a Varese, di 21 anni. L’arresto è stato oggi convalidato dal Gip di Varese e la giovane donna condotta ai domiciliari.