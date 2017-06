Furto nella notte alla Canottieri Gavirate: rubati 5 motori, uno è della Croce Rossa

Furto nella notte del 23 giugno 2017 alla Canottieri Gavirate: sono stati rubati cinque motori di barca, due dei quali appartenenti alla Canottieri, due all’hub degli australiani e uno alla Croce Rossa.

Un lavoro da professionisti, portato a termine alle 4 di notte: i ladri hanno portato le barche – due in hangar, altre nella parte esterna della Canottieri – in un posto tranquillo, hanno smontato i motori e li hanno caricati su un mezzo, che ha fatto perdere presto le loro tracce, malgrado fossero dotati di gps.

La scoperta è stata fatta da un pescatore intorno alle 6: è stato lui a dare l’allarme ai volontari della canottieri, che stavano cominciando i lavori mattutini.

I carabinieri, subito intervenuti, hanno potuto constatare non solo il furto, ma anche altri particolari, come l’apertura dei cancelli dell’hangar o lo sfondamento di una protezione vicino alla provinciale SP1, presumibilmente per caricare la refurtiva.

Il valore del furto è ingente: si tratta di circa 30 – 40 mila euro di attrezzature.