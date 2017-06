Furto nelle automobili, arrestati i tre ladri

polizia di stato

Sono stati fermati dagli agenti della Polizia mentre rovistavano in una Smart, parcheggiata in via Aguggiari, a Varese. Due uomini e una donna, marocchini, sono stati colti in flagranza di reato e condotti in carcere, presso le Case Circondariali di Varese e di Como.

Le volante infatti, è stata allertata dopo una chiamata giunta alle 03,20 in questura. Un utente segnalava di aver subito il danneggiamento alla sua autovettura: aveva ritrovato la sua automobile parcheggiata in Via Sabotino con il vetro sinistro posteriore rotto e gli era stato sottratto uno zainetto di colore blu petrolio. Episodi simili, negli ultimi periodi, erano già stati segnalati e il Questore aveva predisposto uno strategico perlustramento della città.

Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Varese infatti, grazie ad un’operazione coordinata, sono riusciti a rintracciare due uomini e una donna, mentre guardavano con fare sospetto all’interno di una Smart.

Gli agenti hanno quindi bloccato i soggetti che hanno cercato di sottrarsi, in tutti i modi, all’arresto; hanno infatti colpito e minacciato di morte gli agenti. Le tre persone sono state condotti per gli accertamenti di rito ali uffici della Questura di Varese.

I tre sono stati trovati in possesso di un martelletto frangivetro, navigatore Tom Tom, uno zainetto colore blu petrolio e svariato materiale elettronico. Il Tom Tom e lo zainetto sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari mentre tutto il materiale elettronico è stato sottoposto a sequestro penale per le successive indagini.