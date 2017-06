“Fusione Ternate-Varano, il sindaco ci mette davanti al fatto compiuto”

Una carrellata dei luoghi che abbiamo visitato nella tappa del 141Tour a Varano Borghi, il 20 luglio 2015

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Sergio Tozzi, capogruppo di minoranza a Varano Borghi

Diverso, unione, identità sono le parole chiave del programma elettorale dell’Amministrazione Calcagno che rimangono solo sulla carta! Ancora una volta ci troviamo di fronte al “fatto compiuto”.

Il Sindaco Calcagno con una comunicazione invita la Minoranza che siede in Consiglio Comunale a partecipare ad un incontro con il Sindaco e l’Amministrazione (Maggioranza e Minoranza) del Comune di Ternate per discutere “ Protocollo d’intesa tra i Comuni di Ternate e Varano Borghi finalizzato agli atti propedeutici alla fusione tra enti locali”.

In effetti la Legge prevede e favorisce la fusione di realtà locali per una miglior organizzazione dei servizi a disposizione dei cittadini per ottenere un risparmio economico nella gestione delle stesse.

Sull’ applicabilità della Legge nulla da eccepire!

Su un problema di così forte impatto mi chiedo come mai la Maggioranza che guida l’Amministrazione Comunale di Varano Borghi, diversamente da quella di Ternate, non abbia coinvolto tutte le forze politiche rappresentative dei cittadini in un confronto costruttivo per la preparazione di un atto fondamentale per il futuro della nostra comunità.

Nel programma elettorale presentato dalla lista “ Varanesi nel cuore” al punto UNIONE si legge:

“ Noi affronteremo tale obiettivo con coerenza per rendere il nostro paese dinamico e integrato con gli altri, partendo da una collaborazione solida e trasparente nel nostro Comune.”

Devo amaramente constatare che l’attuale Amministrazione di Varano Borghi è restia all’utilizzo delle Commissioni, anche se istituite.

In questo caso, data la portata del problema, sarebbe stato doveroso convocare la Commissione Comunale per gli Affari Costituzionali e Amministrativi per approntare la bozza di progetto di fusione e successivamente informare la cittadinanza con un’ assemblea pubblica.

Nulla di tutto questo è stato fatto. COME MAI ?

Il compito delle Minoranze non è quello di contestare e contrastare l’operato della Maggioranza sempre e comunque, ma di lavorare per il bene comune!

Capogruppo di minoranza consiliare

“ Varano 2014 “

Sergio Tozzi