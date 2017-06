“Galimberti dice Sì al referendum. E il Pd?”

«Ma quale sarà la posizione del Pd sul Referendum per l’autonomia?». Se lo chiede il forzista Luca Marsico, stupito dall’uscita del sindaco Davide Galimberti, che insieme ai colleghi Giuseppe Sala e Giorgio Gori ha annunciato il suo Sì al referendum.

«Non è mia intenzione dare l’impressione di volermi interessare degli affari del Pd di Varese. La loquacità e la tempestività del sindaco Davide Galimberti in merito alla questione del Referendum per l’Autonomia di Regione Lombardia mi ha tuttavia molto stupito soprattutto per il fatto che lo stesso primo cittadino varesino ci aveva ben abituato ai silenzi. Alla luce di ciò mi pongo una domanda ovvero quale sarà la posizione del Partito Democratico in merito al Referendum per l’autonomia?».

«Leggo, dalle cronache, che Galiberti ha sposato il “SI’”e, sul punto, la sua posizione alla luce delle esternazioni del coordinatore regionale dei democratici Alessandro Alfieri la sua posizione mi ha stupito e non poco. La posizione di Galiberti indica che deve avere capito l’importanza del quesito referendario e ciò mi rallegra certamente ma di questa sua presa di posizione cosa ne pensa il suo partito? Da qui l’idea di “fare il ficcanaso”e, mi chiedo ma, perché non sfruttare l’occasione dell’assemblea del 3 luglio per fornire agli interlocutori politici l’indicazione ufficiale del partito? Mi sembra di aver compreso, invece, che quella del 3 luglio sarà un’ulteriore occasione per cercare di mettere sulla graticola chi, forte anche di un importante consenso elettorale, da mesi chiede a Galimberti contezza dell’alleanza politica con la Lega Civica che ha due esponenti preminenti nel Presidente del Consiglio Comunale di Varese Stefano Malerba e in Lorenzo Airoldi. Ritengo che vi sia la necessità di capire se sia Galimberti, civico di ritorno e renziano dell’ultima ora l’estensore dell’agenda politica del Pd di Varese. Se le cose stessero così non ci resterebbe che prenderne atto».