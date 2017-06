Gallarate festeggia i settant’anni sul ring

Quella di domenica 11 giugno sarà una giornata speciale per gli appassionati di pugilato gallaratesi: la società locale, la Thunder Boxing Team (TBT) ospiterà nientemeno che Francesco Damiani – uno dei più forti azzurri degli ultimi decenni – in occasione del proprio settantesimo compleanno.

Correva infatti l’anno 1947 quando in città venne fondata la Pugilistica Gallaratese, società che riprendeva l’esperienza degli appassionati locali che tra le due guerre mondiali avevano già dato vita ad associazioni votate ai guantoni da boxe. Il nome originale sopravvisse fino al 2000 quando venne mutato nell’attuale Thunder Boxing Team, ma in occasione del settantesimo il club tornerà all’antico e si chiamerà TBT Pugilistica Gallaratese 1947.

Sotto la guida del direttore tecnico Gian Mario Longhini, la “Gallaratese” cambierà anche la sede dei propri allenamenti, spostandosi dalla palestrina di via Sciesa al centro fitness “Le Fontane” in corso Sempione. A guidare gli atleti ci sarà sempre Maurizio Ronzoni, in passato più volte campione italiano sia da dilettante sia da professionista e ben 70 volte in azzurro. Al suo fianco ci sono gli istruttori Luigi Bezzi e Michele Valleri.

In occasione del Settantesimo la società ha organizzato una riunione pugilistica – ospite, come detto, Damiani – nel cortile di Palazzo Broletto: domenica 11 il primo gong risuonerà alle ore 16, poi si proseguirà fino alle ore 20 circa, con ingresso libero.

Otto gli incontri in programma, con anche diversi pugili di casa TBT Gallaratese che incroceranno i guantoni con i pari categoria provenienti da alcune società amiche. A contorno anche esibizioni di altre discipline di sport da combattimento. Di seguito il programma della riunione.

Junior 70 Kg – Davide Mangano (Tbt) vs Nicolas Vaglio (Carbonara Boxe)

Senior 75 Kg – Michael Bezzi (TBT) vs Matteo Milanaccio (Borgosesia Boxe)

Senior 60 Kg – Daniele Giuriola (TBT) vs Carmine D’Angiò (Palumbo Dax)

Senior 52 Kg – Marco Calcagno (TBT) vs Brian Balliu (Bc Biella)

Senior 75 Kg – Giacomo Brivio (TBT) vs Stefano Rizzo (Pug. Brianza)

Elite 60 Kg – Simone Carlin (Bulli&Pupe) vs Antonio Laurini (Palumbo Dax)

Senior 69 Kg – Marco Ghidella (TBT) vs Andrea Cammi (Como Boxe)

Senior 64 Kg – Davide Pozzi (TBT) vs Oscar Rizzo (Borghi Boxe)

Senior 69 Kg – Andrea Zerboni (N. Comense) vs Andrea Patergnani (Val Camonica)

Senior 69 Kg – Gustavo Alcantara (N. Comense) vs Fabrizio Frateschi (Panthers L.)