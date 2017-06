Gavirate in Rosa, scatta l’ordinanza anti bottiglie

Foto varie

Tempo permettendo, la seconda serata di Gavirate Rosa Shopping si preannuncia molto calda: a fare compagnia ai visitatori sarà la notte della zumba, il ballo aerobico che conquista adepti anche da queste parti.

La manifestazione serale con negozi aperti e animazione è giunta alla sua decima edizione.

Dopo la prima serata di giovedì scorso, con speciali animazioni legate alle luci, anche oggi si potrà passeggiare per le vie del centro, ballare, divertirsi e cenare.

Ma attenzione, il Comune ha diramato un’ordinanza – datata 22 giugno e quindi valida anche durante la prima serata – che pone in essere il “divieto assoluto di somministrazione e/o vendita per il consumo nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta ed il divieto tassativo di somministrazione, in tutti i luoghi, di bevande alcoliche a minori o a persone in evidente stato di ubriachezza on in stato d’alterazione da alcool”