Due tricolori a Casorate: la comunità saluta le studentesse francesi

Gemellaggio Italia Francia

Una bella settimana “internazionale” per le scuole medie di Casorate Sempione: sta per concludersi la visita delle sei allieve e della professoressa Sarah del College Rose Villand di Saint Etienne de Saint Geoirs.

Le ragazze e la prof sono state ospiti di altrettante famiglie casoratesi nell’ambito del gemellaggio che Casorate ha attivato, a partire dal 2013, con tre piccoli comuni del dipartimento dell’Isère (Grenoble).

«Oggi partiranno da Lampugnano in bus per St.Etienne de St. Geoirs. Buon viaggio!» è l’augurio che viene dai casoratesi, che ci hanno inviato questa foto di gruppo che vale come saluto a questa bella esperienza. «Un grosso grazie a loro, al loro collegio, a tutti coloro che hanno permesso questa visita ed alle famiglie che le hanno ospitate, non senza qualche sacrificio per conciliare i vari impegni», ci racconta Mauro Colamartino, attivo nel Comitato per il Gemellaggio.

L’atto conclusivo si è tenuto giovedì sera in sala consiliare alla presenza del sindaco Dimitri Cassani e delle assessore Paola Scanelli e Fausta Battaglia. Per la scuola casoratese è stata una settimana molto intensa, perché era in corso anche l’iniziativa della Settimana della scienza.