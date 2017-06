Generazione d’industria premia 65 studenti meritevoli

Il merito conta ancora molto, almeno nel progetto “Generazione d’industria” che premierà 65 giovani studenti meritevoli dei diciassette istituti tecnico e professionali della Provincia di Varese. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 8 giugno alle ore 16 e 30 alle Ville Ponti di Varese tappa conclusiva della sesta edizione del progetto, sostenuto dall’Unione degli industriali della provincia di Varese. Interverranno: Tiziano Barea, vice presidente di Univa, i rappresentanti delle aziende partner del progetto, dei dirigenti e dei professori.

I NUMERI DI GENERAZIONE D’INDUSTRIA

Il progetto, nato nel 2011 con i gruppi merceologici meccaniche e siderurgiche, ha il duplice obiettivo di favorire l’interscambio culturale tra mondo produttivo e scuola per riportare la cultura industriale tra i ragazzi del Varesotto. I numeri a maggio 2017 sono importanti: 163 studenti premiati, 70 docenti e dirigenti scolastici coinvolti, 18 visite aziendali, 84 ore di formazione congiunta (imprese e scuole) con oltre 200 partecipanti (docenti, presidi, imprenditori e persone che lavorano nelle imprese), 40 ore di formazione per gli studenti, di cui 16 per la formazione sulla sicurezza sul lavoro, 47 imprese partecipanti, 9 istituti tecnici industriali e 11 istituti tecnici economici

SEGUI LA DIRETTA LIVE #generazionedindustria

PROGRAMMA

16.30 Apertura

Intervento del vice presidente di Univa Tiziano Barea

Le imprese partner del progetto Generazione d’Industria

Consegna degli attestati progetto “Bticino in Cattedra”, “Meccanica 15.0”, “Adotta una classe”

La premiazione degli studenti di Generazione d’Industria

18.30 Conclusioni e rinfresco