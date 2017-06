Gesualdi vince il “derby” del centrodestra a Ferno

È stato quasi un derby in casa centrodestra, tra due candidati che fino a pochi mesi fa stavano nella stessa giunta. E alla fine a Ferno ha vinto Filippo Gesualdi, già vicesindaco. Esponente di Fratelli d’Italia, con il suo simbolo “civico” (che ha accolto una squadra articolata, tra cui l’ex sindaco Cerutti, ex Forza Italia) ha avuto la meglio per 68 voti su Elena Piantanida, fino ad aprile assessore nella giunta Cerutti, sostenuta dai partiti del centrodestra. Staccato il centrosinistra di Massimo Regalia.

«È una vittoria dei cittadini che hanno scelto chi li ha messi al primo posto e ha avuto la forza e il coraggio di dire stop ai partiti»: questo è il primo commento del neosindaco Gesualdi. «Ringrazio tutta la squadra, che ha fatto un lavoro eccellente. Abbiamo avuto un avversario formidabile e ben organizzato, ci sono state asprezze da parte loro in campagna elettorale. La volontà di fare il bene di Ferno ha avuto il sopravvento e i cittadini hanno capito bene il messaggio».

Gesualdi nella vita fa il poliziotto a Malpensa, ma ora si dedicherà al lavoro di sindaco. «Domani tornerò al mio posto di lavoro, ma solo per chiedere aspettativa. Martedi sarà la prima giornata che passerò in Comune». Il neosindaco ringrazia in particolare la sua frazione, San Macario, che si è rivelata determinante per dargli la vittoria (San Macario è l’unica frazione del paese).