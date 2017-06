Giardino dei Giusti, scelti i nuovi nomi per il Monte Stella

Foto varie

Lunedì 19 giugno il Comitato dei Garanti dell’Associazione Giardino dei Giusti di Milano, composta da Comune di Milano, Gariwo e UCEI, ha ratificato le scelte espresse dall’Assemblea il 31 maggio scorso riguardanti il tema per la cerimonia del prossimo 6 marzo, Giornata europea dei Giusti: “I Giusti dell’accoglienza. Oltre i confini per abbattere i muri”.

La figure approvate sono, per il passato:

Ho Feng Shan, console cinese a Vienna. Dopo l’annessione dell’Austria alla Germania nel 1938, fornì agli ebrei i visti di espatrio permettendo la loro salvezza, mentre tutti gli altri corpi diplomatici li rifiutavano;

Shero Hammo, yazida, capo del territorio del Sindj?r. Accolse e protesse migliaia di fuggiaschi armeni che cercavano rifugio per scampare al genocidio nel 1915;

e per l’attualità:

Costantino Baratta, muratore e pescatore diportista di Lampedusa. Ha accolto e aiutato i profughi sull’isola e ha salvato una decina di loro durante la strage del 3 ottobre 2013;

Daphne Troumponis, albergatrice di Lesbo. È stata arrestata per aver accompagnato in auto al traghetto per Atene i profughi sbarcati nel 2015. La sua protesta ha ottenuto regole più umane sull’isola per l’accoglienza dei migranti.

Il Comitato ha inoltre approvato le candidature pervenute all’Associazione dopo l’inaugurazione, lo scorso 6 marzo, del Giardino virtuale del Monte Stella, per il loro inserimento in questo spazio digitale ospitato sul sito di Gariwo.

Nell’Assemblea del 31 maggio sono state rinnovate inoltre tutte le cariche in scadenza. Per il Comitato dei Garanti i nuovi componenti esterni sono il giornalista Antonio Ferrari, lo storico Marcello Flores, il professore di Liceo Carlo Sala e la docente universitaria Rita Sidoli. Come vicepresidente dell’Associazione, a Gabriele Nissim succede la direttrice di Gariwo Ulianova Radice, mentre Giorgio Mortara è stato confermato delegato dell’UCEI.