Giochi di una volta nel Parco della Magana

Parco della Magana, Cassano Magnano. Foto di Luca Sacchet

Un pomeriggio per giocare “come una volta”. La proposta è della Consulta delle associazioni sportive di Cassano Magnago, che propone una giornata particolare al Parco della Magana, dalle 14 alle 18.

Sarà l’occasione per andare “alla riscoperta dei giochi e dei divertimenti di una volta, per farci scoprire (o riscoprire, perché l’invito è esteso ai bambini da 0 a 100 anni) come passavano il tempo i vostri genitori e i vostri nonni prima che inventassero i telefonini e i tablet”. Ci saranno gli stand con 16 giochi, dallo “scalpo” al “peso del salame”, dal'”ago nel pagliaio” alla corsa coi sacchi.

L’appuntamento è per sabato 10 giugno 2017, dalle 14 alle 18. Alle 18, poi, si proseguirà con la “Bicicletta Avis”, che partendo dalla “Passeggiata del Donatore” (il viale interno al Parco) toccherà le vie cittadine.