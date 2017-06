Giornata Mondiale dell’Ambiente 2017: Whirlpool per la salvaguardia della foresta amazzonica

Foto varie

Salvaguardare 10.000 mq di foresta amazzonica all’interno del municipio di Silves, nello stato di Amazonas in Brasile, per i prossimi 5 anni. Questo è l’obiettivo che si pone Whirlpool EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) con l’adesione al progetto “Foreste in Piedi” di LifeGate.

L’attività si inserisce all’interno del programma LifeGate Trees, che raccoglie un insieme di progetti ambientali concreti per garantire alle future generazioni un pianeta ricco di natura e biodiversità.

Il progetto scelto da Whirlpool e annunciato oggi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, vede la collaborazione con le onlus ICEI e AVIVE ed è volto a tutelare 560 ettari di foresta nell’Amazzonia brasiliana, attraverso un’opera di sensibilizzazione della popolazione locale. Le attività consentiranno di prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi dolosi, le attività di caccia illegali e altri reati ambientali.

L’Amazzonia brasiliana, con un’estensione di oltre 4 milioni di km2, è l’area verde più grande al mondo, il polmone verde del Pianeta.

Con l’adesione a questa attività, ancora una volta Whirlpool è in prima linea nel fornire supporto per la tutela ambientale nelle comunità dove l’azienda è presente. L’azienda utilizzerà la propria pagina Facebook Whirlpool EMEA per coinvolgere gli utenti sul tema: ogni nuovo “like” sulla pagina contribuirà infatti a preservare un metro quadrato di Foresta Amazzonica, il polmone naturale della Terra, con l’intento di salvaguardare 10.000 metri quadrati di foresta.

“Whirlpool da sempre è consapevole del suo ruolo sociale e della propria responsabilità nella risoluzione dei crescenti problemi ambientali, ha dichiarato Alessandro Magnoni, Senior Director Communication and Government Relations, Whirlpool EMEA. Rinnoviamo la partnership con LifeGate volta alla promozione di azioni concrete a favore dell’ambiente e delle comunità in cui operiamo e ci auguriamo che il nostro impegno in questa giornata simbolica possa contribuire ad alimentare ulteriormente le attività di salvaguardia ambientale.”

Whirlpool è da sempre sensibile ai temi legati alla sostenibilità, che applica sia nello sviluppo e produzione di elettrodomestici sia nei processi industriali e nelle sue facilities, come il nuovo Headquarter EMEA, a Milano. L’edificio è certificato ai massimi standard di gestione energetica, grazie anche alla presenza del sistema fotovoltaico che copre il 30% del tetto capace di risparmiare ogni anno 16 tonnellate di CO2.

La multinazionale, in linea con il proprio modello di responsabilità sociale, promuove la mobilità alternativa e sostenibile dei propri dipendenti attraverso una app dedicata con soluzioni innovative di carpooling e free-shuttle bus e ha in corso una partnership con il Banco Alimentare per ridurre lo spreco alimentare e sensibilizzare le proprie persone sul consumo responsabile.