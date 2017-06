Giovane picchiato e rapinato in centro, due in manette

Dovevano fare dei controlli per un incidente e scoprono che una delle persone coinvolte aveva subito una rapina un mese prima. Come? Partendo da una cartella clinica nella quale risultava la rottura della coroide dell’occhio sinistro.

Il 25enne, vittima di una rapina con pestaggio da parte di due ragazzi di Cerro Maggiore, non aveva denunciato per paura ma le ricerche dei militari, guidati dal luogotenente Antonino Lisciandro, hanno portato alla scoperta che si è tramutata nell’esecuzione di due Ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte del GIP di Busto Arsizio, nei confronti di due pregiudicati di 31 e 23 anni

Si è conclusa, così, un’intensa attività di indagine sviluppata dai Carabinieri di Cerro Maggiore in seguito all’accertamento di una efferata rapina ai danni del 25enne di quel centro. Il tutto è incominciato il 20 aprile scorso quando una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore si era recata all’ospedale Mater Domini di Castellanza per eseguire alcune verifiche sulla persona coinvolta in un incidente.

Nel verificare eventuali pregressi ricoveri per una indicata patologia cronica, i militari si sono imbattuti in una certificazione medica che riguardava il giovane. Risultava, infatti, che lo scorso 25 marzo, si era rivolto alla struttura per una “rottura della coroide”, una lamina del bulbo oculare, all’occhio sinistro con una prognosi di trenta giorni.

Non c’erano gli estremi per procedere d’ufficio ma sicuramente le circostanze descritte nel referto che faceva riferimento ad un possibile colpo patito dalla vittima, meritavano un approfondimento. Così, dopo aver ascoltato la sua storia, i Carabinieri sono riusciti ad acquisire delle informazioni su cosa fosse successo la sera di circa un mese prima.

Con l’individuazione di alcuni testimoni e la scoperta anche di un video, sono riusciti ad accertare che quella che era stata genericamente indicata come una lite non era altro che un’aggressione culminata con la rapina di 50 euro in danno del giovane, in pieno centro di Cerro Maggiore, e che questi avesse ancora timore a denunciare i suoi aggressori, già individuati dai Carabinieri, per paura di ulteriori aggressioni.