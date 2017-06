Giovani da tutto il mondo al lavoro nel Parco del Lanza

I malnatesi hanno dato una mano per sistemare il Plis

Anche quest’anno, dal 10 al 24 luglio, il Parco del Lanza, con il patrocinio dei comuni aderenti e in collaborazione con Legambiente, organizza un campo di lavoro internazionale, per giovani provenienti da più continenti, che gratuitamente, opereranno nell’ambito del parco stesso.

Gli scorsi anni i partecipanti, di diverse nazionalità, non hanno avuto nessuna difficoltà di integrazione e di relazione, riuscendo ad intessere rapporti di viva cordialità e simpatia.

Tra di loro si esprimevano in inglese, e per alcuni ciò rappresenta anche un’utile occasione per acquisire dimestichezza con questa lingua. Per chi fosse interessato a vivere questa bella e gratificante esperienza, a disposizione bando di partecipazione.