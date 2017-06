Giovanni Battistella: “Cassano deve pensare in grande”

«Creare realtà che possano far emergere Cassano dal ruolo di semplice periferia delle città che ci stanno intorno». È su questa parola d’ordine che ruota il programma di Giovanni Battistella, candidato sindaco a Cassano Magnago.

Battistella, nella sua corsa come aspirante sindaco, è sostenuto da tre liste: quella della Lega Nord, la lista “rosa” Donne e lavoro, quella “generazionale” Giovani Stelle per Cassano.

Il candidato leghista spiega le ragioni delle tre liste nel video (girato in occasione della presentazione ufficiale delle liste), in cui accenna anche ad alcuni temi di programma. Il centro del programma - che è raccolto in un opuscolo di 36 pagine - sono le sei proposte sulla “Cassano che vorrei”: la riqualificazione dell’area fornaci di Sant’Anna (con birrificio e sedi delle associazioni, spazi attrezzati); la riqualificazione del parco Falcone e Borsellino (rispolverando l’idea del parcheggio sotterraneo; il bosco in città da realizzare con compensazioni Pedemontana a ridosso del cimitero; la riqualificazione dell’Ambito di trasformazione I maggio-Cascina Bottini, con nuovi funzioni (ipotizzate: agriturismo, scuola di motociclismo, area feste, percorsi vita, scuola di roccia, bocciodromo, pista sintetica per sci di fondo, anello per bici da corsa, skate park); realizzazione delle piste ciclabili, riprendendo i tracciati della Giunta Morniroli; l’ampliamento del cimitero, con sala del commiato e cappella funebre.