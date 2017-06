Giovanni Montanari da Boragno con “Guardami negli occhi”

Foto varie

È tempo degli ultimi appuntamenti culturali organizzati da Bustolibri.com prima della consueta pausa per i mesi estivi. La prossima settimana, in particolare, tornerà a Busto Arsizio un autore che già in passato era stato graditissimo ospite della Galleria Boragno: Giovanni Montanaro, che presenterà in via Milano 4 il suo ultimo libro “Guardami negli occhi”.

Nel romanzo, edito da Feltrinelli, Montanaro torna ai temi artistici già toccati nel precedente “Tutti i colori del mondo” (2012): questa volta la protagonista è la Fornarina di Raffaello con il suo segreto, un anello seminascosto nella parte inferiore del dipinto e di cui nessuno ha mai svelato il mistero. Da questo piccolo dettaglio Montanaro prende le mosse per narrare la storia di Margherita detta Ghita, la figlia del fornaio, e del suo amore clandestino con il grande artista, portato avanti clandestinamente a dispetto di tutti gli ostacoli nel contesto di una Roma quasi disabitata ma pronta a conoscere le glorie del Rinascimento. La presentazione si terrà domenica 18 giugno a partire dalle 11 in via Milano 4 e sarà introdotta da Sara Rizzo.

Giovedì 15 giugno, alle 18, sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “Di penna e matita” del disegnatore Yama, che resterà aperta fino a venerdì 30 giugno, dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 19.30 e il sabato e la domenica anche dalle 11 alle 12.30.

Da poco più di un anno le vignette di Yama, al secolo Pierre Yves Levy, sono una presenza fissa sulle pagine elettroniche di VareseNews. Oriundo francese, nato a Lugano nel 1966, Pierre Ley racconta storie da sempre: questa naturale inclinazione è diventata la sua professione di comunicatore di impresa, un lavoro, anzi un mestiere, che è cresciuto nel corso degli anni fino al suo approdo nella più grande multinazionale di elettrodomestici, come responsabile dell’Ufficio Stampa di Europa, Medio Oriente e Africa. Prima degli studi universitari, compiuti a Londra e Madrid, collabora con la nota trasmissione televisiva “Jonathan Dimensione Avventura” in onda su Canale 5, raccontando le storie meravigliose di imprese sportive leggendarie. Già Accademico della Cucina Italiana, ha raccontato con curiosità e passione la cucina e il cibo. Ha poi proseguito comunicando le stesse emozioni, negli ambiti più diversi, anche attraverso quotidiani, riviste e siti online. Per Yama le vignette, combinazione di una passione di bambino per il disegno, mai sopita, e della sperimentazione digitale, sono un ulteriore strumento per raccontare la realtà dalla prospettiva della satira e dell’ironia. I disegni sono realizzati su tablet.

Segnalo infine il doppio appuntamento in programma giovedì 15 giugno all’Osteria La Rava e la Fava, sempre nel cortile di via Milano 4 a Busto Arsizio: dalle 19.30 alle 20.30 il ristorante ospiterà un omaggio a Rino Gaetano, il grande cantautore scomparso nel 1981, con la presentazione del libro “Gianna – Rino Gaetano, un cantautore controcorrente” di Gian Luigi Caron (edizioni 7Libri), che guiderà tutti i presenti in un viaggio letterario e musicale tra i brani di questo significativo autore che negli anni ‘70 e ‘80 aveva profetizzato il presente. La serata sarà l’occasione per scoprire e approfondire la ricchezza linguistica e canora dei brani irriverenti e anticonformisti di Rino Gaetano, che ci hanno accompagnati negli ultimi 40 anni.

Il prezzo dell’ingresso è di 15 euro e comprende anche l’apericena.