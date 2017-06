Giovedì Grimoldi e Salvini per Dario Galli

Doppio appuntamento elettorale per Dario Galli, candidato sindaco del centrodestra e uomo simbolo della Lega Nord. Giovedì saranno presenti a Tradate, in vista del ballottaggio del 25 giugno:

-ore 11 al mercato via Pellico Segretario Lega Lombarda PAOLO GRIMOLDI;

-ore 16 c.so Bernacchi ang.v.Cantore Segretario Federale MATTEO SALVINI