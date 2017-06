Giovedì i funerali dell’alpinista Gian Attilio Beltrami

Foto varie

Si celebreranno giovedì 29 giugno a Lecco i funerali di Gian Attilio Beltrami, delegato responsabile della XIX Zona Lariana del Soccorso alpino e speleologico lombardo.

L’inizio della cerimonia è previsto per le ore 15:30, presso la Basilica di San Nicolò a Lecco, in via San Nicolò 1.

Per chi desidera dare l’ultimo saluto a Gianni, il feretro sarà presente dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 28 giugno, fino alle ore 15:00 di giovedì 29 giugno, presso il Centro operativo della Delegazione in via Bruno Buozzi 36 a Lecco.