Campi Estivi 2017

L’Associazione no profit Vita a colori di Arsago Seprio, organizza a Cardano al Campo, in via Padova 13, il Camp estivo “Giro giro mondo”, per bambini da 3 a 10 anni.

Il campo estivo è aperto dal 28 agosto all’11 settembre, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (pranzo al sacco e flessibilità di ingresso/uscita, di due ore), con la possibilità di avere il servizio anche la domenica ma con un minimo di due iscritti.

Durante lo svolgimento del camp, verranno organizzati laboratori espressivi con materiali naturali e di riciclo e i bambini scopriranno usi, costumi, canzoni e balli da tutto il mondo.

Saranno molti i giochi organizzati, sia all’interno che la chiuso e temi principali saranno l’ambiente e la natura.

Tariffe

1 settimana

Gornata intera euro 70

Mezza giornata euro 45

2 settimana

Giornata intera euro 100

Mezza giornata euro 80

Tariffe agevolate per i soci di Vitacolori

Le iscrizioni sono aperte (qui è possible scaricare il modulo). Affrettatevi perché “Giro giro mondo” accoglierà fino a un massimo di 15 bambini, che verranno seguiti da personale altamente qualificato, che produrrà anche fotografie che raccontano le giornate al campo estivo.

Per informazioni è possibile chiamare il 340 2738441 in ore serali.

Lo staff di Vita a colori vi invita a visitare il sito internet e a mettere “mi piace” alla pagina Facebook.