Gli “Sportissimi” vincono la Police Rescue Race

Il gruppo “Sportissimi” composto da Giudo Bianchi, Christian Puricelli, Nicolas Beyeler, Dario Jelmini e Nicolas Beyler ha vinto la “Police Rescue Race”, gara multidisciplinare a staffetta che si è disputata sabato tra Varesotto e Canton Ticino, organizzata dalla Polizia Cantonale in collaborazione con le autorità dei due Paesi.

Le 47 pattuglie al via si sono cimentati su diverse discipline sportive quali podismo, ciclismo, nuoto e tiro; il percorso si snodava sui percorsi intorno al Monte San Giorgio, uno dei beni dell’Unesco inserito nel progetto Varese4U.

Alle spalle dei vincitori (che hanno concluso la prova in 1h47’27”) si sono piazzate le squadre del Gs Le Cavalette (Arpagaus, Morosi, Rovelli, Mitrovic, Moghini) in 1h53’55” e dell’Elite Tacing Team (Chollet, Pedrini, Monighetti, Cattori, Bandettini, Grazioli) in 1h55’32”. Il Team Fribourg 3 ha invece vinto la staffetta in campo femminile.

Alla premiazione della Police Rescue Race hanno presenziato il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi, il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi e il capitano della Polizia cantonale Edy Gaffuri, organizzatore della competizione.

La competizione prevedeva due distinti ambiti: una corsa a staffetta in 5 tratte per squadre di 5 concorrenti che si cimentavano in tre discipline (corsa, MTB, nuoto) e una gara di tiro per le sole categorie “armate”.