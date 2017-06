Gli studenti del Sereni e il progetto “Into the Wild”

Foto varie

Gli studenti del Liceo V. Sereni di Luino propongono un progetto ispirato a “Into the Wild“, un film diretto nel 2007 da Sean Penn.

Prendendo spunto dalla vicenda e dalla colonna sonora, gli studenti hanno progettato uno spettacolo, una sorta di ibrido fra una lezione-concerto ed un reading accompagnato da canzoni, che raccoglie, unisce e fa dialogare suggestioni musicali e letterarie, suggerite dalle tematiche e dall’atmosfera che caratterizzano questo film.

Ciò che i ragazzi hanno voluto esprimere con musica e parole è lo spirito originale di “Into the Wild”, dalla ribellione al conformismo della società alle contraddizioni del mondo moderno, dalla fuga dalla civiltà al sogno (o all’incubo) di trovarsi a contatto diretto con il cuore (selvaggio) della natura, dal bisogno dell’isolamento al richiamo dell’amore

«Sono molto lieto che il Professor Zanzi, che purtroppo lascerà la scuola per “andare in pensione”, presenti un gruppo di giovani del suo istituto alla città di Luino, dimostrando che la nostra gioventù è piena di capacità e di risorse che spesso non vengono evidenziate ed esaltate – commenta l’assessore alla Cultura Pier Marcello Castelli – . II suo lavoro in tutti questi anni è stato di promotore e di accompagnatore di eventi musicali. Siamo sicuri del grande successo di partecipazione».

Appuntamento previsto per domenica 18 giugno a partire dalle ore 20.30 al Parco a Lago di Luino per il progetto Into The Wild