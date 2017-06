Gli studi di Chiara e Sereni a palazzo Verbania

Due luoghi dove sono stati composti scritti, ideate poesie, incominciati romanzi.

Le sedie, i tavoli, le poltrone e i libri di Piero Chiara e Vittorio Sereni, due giganti della letteratura italiana del ‘900 potranno trovare ospitalità a Palazzo Verbania una volta ultimata la ristrutturazione, prevista per fine ottobre.

Lo ha detto stasera in consiglio comunale l’assessore alla Cultura Piermarcello Castelli: “Settimana prossima avremo un incontro col sindaco di Varese per capire come fare ad avere lo studio di Piero Chiara, in modo da poterlo avere a disposizione in un unico luogo aperto al pubblico”.