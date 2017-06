Golden Gala: Perini a un passo dal record personale

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Al Golden Gala Mennea, il massimo appuntamento italiano di atletica leggera che si è disputato ieri sera (giovedì 8 giugno) all’Olimpico di Roma, ha preso parte anche uno dei maggiori talenti varesotti della disciplina “regina”.

Si tratta di Lorenzo Perini, il 22enne di Saronno (foto Fidal) che ha già all’attivo una serie di titoli e di record italiani giovanili e che – dopo essere cresciuto nell’OSA – veste i colori dell’Aeronautica Militare.

Perini è specialista dei 110 ostacoli, gara nella quale ha chiuso all’ottavo posto, ma contro avversari di altissimo livello: basti pensare che il vincitore è stato l’americano Aries Merritt che è il primatista del mondo (13″13 a Roma), mentre alle sue spalle si sono piazzati l’argento di Rio 2016 – lo spagnolo Orlando Ortega, primato europeo stagionale in 13″17 – e il campione del mondo in carica, il russo Sergey Shubenkov, in 13″21.

Il giovane saronnese si è ben difeso, chiudendo la propria fatica in 13″65, ovvero con il secondo tempo mai corso in carriera. Vicinissimo il primato personale, dunque, per Lorenzo: per ora resiste il 13″62 fatto segnare a Savona. L’obiettivo però è quello di provare ad attaccare il tempo di 13″48, ovvero il minimo necessario per qualificarsi ai Mondiali in programma a Londra in agosto.