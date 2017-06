Graglia: “Non siamo capaci di fare sistema all’estero”

liuc stampa 3d

Michele Graglia, imprenditore e presidente dell’università Liuc di Castellanza, il passato glorioso di Varese nel settore delle calzature se lo ricorda bene. Il fatto che l’assemblea di Assocalzaturifici si tenga nell’ateneo voluto dalle imprese della provincia di Varese non è però solo un omaggio al passato. Gli imprenditori presenti hanno infatti partecipato a una serie di laboratori sull’industria 4.0 organizzati dalla Liuc Business School.

I dati forniti dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, relativi alle stime della crescita italiana e rettificati in meglio dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo Graglia, non cancellano il problema di fondo. «Noi a differenza di altri paesi europei – dice il presidente della Liuc – andiamo sui mercati esteri senza un approccio sistemico, cioè non facciamo sistema nel mondo, cosa che invece fanno i tedeschi».

Le nostre aziende fino a oggi sono state sul mercato globalizzato da sole e in solitaria hanno affrontato la crisi. E non consola nemmeno pensare al passato e alle manovre di svalutazione delle vecchie lire per poter aumentare le esportazioni. Un esercizio poco utile e anche fuorviante in questa fase di ripresa dei mercati. «La mancanza di un sistema Italia non ci impedisce di essere tra i paesi leader nelle esportazioni- conclude Graglia -. Se abbiamo certi numeri è dovuto ai nostri prodotti e alle nostre macchine utensili che sono di ottima qualità e godono di una certa reputazione. Con un Paese migliore quanto migliorerebbero quei numeri?»