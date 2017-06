Gran festa alla Lagozza con i mestieri e i trattori di una volta

Foto varie

Dopo la festa indimenticabile dello scorso anno, con migliaia di persone che hanno affollato gli eventi portati ad Arcisate, torna – sabato 10 e domenica 11 giugno – la terza edizione della Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura, organizzata al Parco Lagozza dal gruppo culturale La Fornace delle Acli di Arcisate.

Il tema scelto quest’anno è la vita agricola che, insieme alle tradizioni del territorio, sarà il filo conduttore di molte iniziative, a partire dell’apertura di sabato.

Alle 21, infatti, si esibiranno i “Cann, Cord & Pell”, specializzati in musiche popolari dalla tradizione irlandese, bretone, francese, spagnola, e ovviamente, italiana, ideali per un ballo in grado di smaltire le calorie accumulate nel menù.

Il punto ristoro è uno dei punti forti dell’organizzazione guidata da Yari Pegoraro. Durante la due giorni, lo stand gastronomico sarà attivo sabato dalle 19 alle 23 e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23. Per deliziare anche i palati più esigenti, gli organizzatori hanno pensato di proporre un menù di qualità per “leccarsi i baffi”, preparato in collaborazione fra lo chef Paolo Demo, il gruppo Alpini di Arcisate e diversi volontari professionisti.

Per valorizzare i prodotti tipici e la cultura culinaria locale, saranno proposti anche piatti a base di mirtilli: dal risotto al mirtillo gigante ad accostamenti particolari con formaggi e piatti freddi, ma anche un classico come “polenta e asino” e il mitico Ciùm, il salamino “vanto” di Arcisate. Ovviamente anche i bambini avranno un loro menù.

La domenica poi vivrà anche il Parco della Lagozza. Per tutta la giornata ci sarà il raduno di trattori e mezzi agricoli storici, in grado di rievocare il lavoro nei campi, grazie alla partecipazione del gruppo “Trematera – macchine agricole storiche” e all’adesione di privati.

A spalleggiare i trattori ci saranno “I Contadini della Brianza“ (dalle ore 14), un gruppo che ripresenta i mestieri dei nonni e bisnonni: i magütt e i paisán, lo scalpellino, l’allevatore di bachi per la seta, l’arrotino, lo stagnino, la lavandaia e il mietitore, oppure lavori come la raccolta e la pigiatura dell’uva che coinvolgevano interi paesi.

Fra le attività della domenica (14-16.30) si segnalano anche l’Agility Dog del centro cinofilo “Il giardino di Darcy“, che consiste in un percorso a ostacoli nel quale i cani devono sfoggiare la loro destrezza e velocità. Mentre ragazzi e bambini (dalle ore 11) potranno provare gratuitamente l’ebbrezza di pedalare su una pista molto speciale: un percorso per mountain bike con ostacoli e slalom all’interno di spazi protetti, organizzato da Valceresio Bike.

Irresistibile per i bambini l’angolo dei cavalli, con la possibilità di un “battesimo della sella” su pony (ore 15.30), tenuto dal centro ippico de “La Monda“. Inoltre per tutta la giornata saranno allestiti dei gonfiabili e ci saranno le bancarelle con prodotti di artigianato, hobbistica, fra cui l’esposizione del Bonsai Club Settelaghi Varese che parteciperà con una ricca e rinnovata collezioni di bonsai e suiseki.

A chiudere in bellezza la festa, nella serata di domenica due grossi spettacoli: alle 21 si esibiranno ancora i “Contadini della Brianza“ col loro folklore e i canti popolari della cultura rurale lombarda. Alle 22.30 prenderà vita lo spettacolo di magia del fuoco, con giocoliere e danzatori.