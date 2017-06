Grande festa per i 40 anni del Rotary Club Varese Verbano

via Morosini

40 anni di storia, 40 anni al servizio della comunità varesina.

Nella cornice del Golf Club di Luvinate il Rotary Varese Verbano ha festeggiato questo importante traguardo, una ricorrenza in cui a tappe si è ripercorsa la vita del club.

La serata si è svolta tra sorrisi e soprattutto tanti ricordi, diversi i soci ed ex soci che non sono voluti mancare, oltre al padrone di casa il presidente Alberto Macchi, presenti come autorità rotariana Giuseppe Del Bene, assistente del Governatore del Distretto 2042 e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

E’ stato toccante ascoltare le testimonianze di alcuni presidenti che hanno tenuto alto il nome del club.

« E’ stata una grossa emozione poter vivere una serata cosi’ importante – ha commentato il presidente Macchi – ora dobbiamo solo guardare al futuro e continuare sulla strada tracciata finora. Ringrazio tutti coloro che hanno reso bello questo momento e che credono davvero nei valori del Rotary Varese Verbano ».