Graziano Romani porta la musica di Springsteen a Malnate

L’associazione “La Fontana dei desideri Onlus“ di San Salvatore Malnate, attiva sul territorio dal 2005, propone un ricco programma dal 1 al 23 Luglio, nella collaudata area feste di via Pastore.

Serate danzanti, concerti, spettacoli e ad allietare il tutto, un ricco stand gastronomico attivo tutte le sere.

Il primo appuntamento di spicco, che fa lustro alla rassegna estiva della “Fontana dei desideri“ è il concerto di Graziano Romani, emiliano di Casalgrande, che vanta più di 30 anni di carriera. Cantautore la cui voce forte e personale è stata spesso definita tra le più belle del panorama rock e soul Italiano.

I suoi inizi con I Rocking Chairs con cui realizza 4 album e a seguire una carriera da solista, fatti di molti album cantati sia in inglese, sia in italiano, con diverse formazioni e importanti collaborazioni internazionali, tra cui Willie Nile, Elliot Murphy, i nostri Gang, Modena City Ramblers, Elio e le storie Tese.

Nel 1997 i suoi Rocking Chairs hanno l’onore di essere inclusi in un tributo a Bruce Springsteen dal titolo ”One step up and two steps back” che la EMI americana pubblica in tutto il mondo.

Bruce Springsteen è sempre stata una grande fonte d’ispirazione fin dai suoi esordi e di questo non ne ha mai fatto mistero. Soul Crusader Again, nuovo di zecca, è il secondo capitolo del suo personalissimo omaggio al genio del New Jersey. Un’opera che incarna la continua e sincera riconoscenza nei confronti del “Boss”. Si esibirà con una nuova formazione formata da Max Marmiroli, il mitico saxofonista e polistrumentista dei Rocking Chairs, Follow Brown, eclettico e verace chitarrista Rock Blues con una lunga carriera sui palchi italiani ed esteri, Lele Cavalli al basso, già presente nel primo Soul Crusader Again del 2001, e Nick Bertolani, batterista potente ed espressivo.

Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Il concerto vede la collaborazione del comune di Malnate e rientra nella rassegna estiva “R-Estate a Malnate” a cura dell’assessorato alla cultura.

Altro piatto forte di “Festeggiando“ è previsto domenica 16 Luglio con L’Ipanema Show, spettacolo di danza e musica dal Brasile.

La rappresentazione della compagnia nata nel 1990, è un viaggio magico alla scoperta della cultura della musica e delle tradizioni del Brasile, un continuo scambio di Energie tra musicisti, ballerine e ballerini un dialogo vero e proprio, usando come uno filo conduttore la danza.

Il ricavato sarà devoluto al fondo “Pinuccia Spadotto” per il benessre e la salute delle donne.