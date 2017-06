Grimoldi (Lega): “Condannare atto intimidatorio”

Dichiarazione dell’on.Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord

L’ennesimo atto intimidatorio verso la Lega Nord è avvenuto a Varese dove mercoledì è stata inviata una lettera con minacce di morte alla nostra locale sezione, la storica sezione di piazza Podestà, con due bossoli e due fogli formato A4: il primo con il simbolo di Lotta Continua e la A cerchiata di anarchia, il secondo dal titolo “Lega infame, per te solo lame”.

Da tempo denunciamo il clima di pesante intimidazione intorno al nostro movimento in Lombardia: nell’ultimo anno sono state aggredite e danneggiate numerose nostre sezioni in tutto il territorio lombardo e l’apice della violenza è avvenuto a Milano, con militanti aggrediti e spediti all’ospedale e sezioni vandalizzate, il tutto nel più totale silenzio del Pd e dalla sinistra.

Chiediamo a tutte le forze politiche di stigmatizzare questi continui episodi di violenza di cui siamo vittime: perché il silenzio rimbomba ed è complice di chi alla democrazia preferisce la violenza, di chi vuol fermare la battaglia autonomista di un movimento come la Lega che sta crescendo e che, in Lombardia, è ormai il secondo partito regionale.

Ci rivolgiamo al ministro Minniti, perché si attivi per tutelare i nostri militanti e le nostre sezioni: si svegli, prima che ci scappi il morto.

A meno che un leghista morto faccia piacere a qualcuno…

