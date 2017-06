Grimoldi: “Lega secondo partito in Lombardia”

onorevole paolo grimoldi lega nord

Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, indica nelle elezioni comunali una vittoria del suo partito:

“Il primo turno delle elezioni comunali conferma la forza e la crescita della Lega Nord in Lombardia dove, rispetto alla precedente tornata elettorale del 2012, passiamo da un totale di 16 comuni amministrati, e circa 80 mila cittadini amministrati, ad un risultato parziale di 19 sindaci e quasi 110mila cittadini che amministreremo da adesso, con un’evidente crescita, ma questo risultato verrà incrementato dal secondo turno dove saremo presenti in 11 ballottaggi con i nostri candidati sindaci e in altri 15 ballottaggi con un candidato della coalizione di centrodestra che sosteniamo”.

“I cittadini in questo primo turno hanno premiato il buon lavoro degli amministratori leghisti e le nostre proposte di buon governo che mettono al primo posto sempre e comunque i nostri cittadini e il nostro territorio.

Per la Lega Lombarda si tratta di un ottimo risultato, che i ballottaggi potrebbero rendere straordinario”.

“Siamo cresciuti, stiamo continuando a crescere, siamo il traino del centrodestra, siamo al secondo posto tra i partiti in Lombardia come voti: sono sempre di più i cittadini lombardi che chiedono di avere un amministratore leghista per loro ente locale.

Adesso, in virtù di questo risultato, negativo per il Pd sia in Lombardia che a livello nazionale, possiamo essere sicuri che non ci saranno elezioni anticipate in autunno, per cui per noi comincia da oggi la campagna per il referendum del 22 ottobre per l’autonomia della Lombardia.