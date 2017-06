“Ho costruito un motoscafo Riva in giardino”

Ha impiegato 2 anni e 90 giorni ma il risultato lascia a bocca aperta. Emanuele Bondì, 46enne originario di Vittoria (provincia di Ragusa) e da 15 anni trapiantato a Busto Arsizio, si è costruito un motoscafo di 7 metri in un giardino di 7 metri mezzo di lunghezza e questa mattina (sabato) una gru ha spostato sul carrello una copia del mitico Riva Rivarama, uno tra i più famosi motoscafi al mondo. Emanuele Bondì ha costruito un motoscafo nel giardino di casa

Dopo l’impresa di Checco Lattuada che vi abbiamo raccontato qui ecco che un altro bustocco è riuscito nell’impresa di costruire una barca nel suo giardino di casa. «Sfido chiunque a realizzare un motoscafo che costerebbe 750 mila euro con normali attrezzi da bricolage e molto materiale di recupero» – ci racconta con il sorriso sulle labbra lo stesso Emanuele, una volta che l’operazione di spostamento del motoscafo si è conclusa con successo.

Insieme alla moglie Letizia e alle figlie Chiara e Federica ha assistito all’operazione compiuta da un’impresa di trasporti con il cuore in gola. La paura di veder cadere a terra il lavoro di due anni era tanta ma tutto è andato bene.

Emanuele ha impiegato questo lungo periodo, funestato dalla difficoltà a trovare lavoro dopo il licenziamento dall’impresa di marmi dove ha lavorato per molti anni, e oggi dice che questa impresa è stata la sua salvezza: «Il sogno di poter riavere una barca tutta mia (quella che aveva l’ha venduta insieme al camper quando la situazione economica è peggiorata, ndr) mi ha tenuto in vita – racconta – e questo lo devo a mia moglie e alle mie figlie che mi hanno sempre supportato».

Emanuele ringrazia anche i vicini che, invece, hanno sopportato questa pazza impresa, come sottolinea la moglie: «Ha fatto il possibile per evitare disagi – spiega la moglie Letizia - ci rendiamo conto che non è una cosa normale avere un vicino che ha improvvisato un piccolo cantiere navale in giardino ma la sua forza di volontà è stata superiore anche a questo».

La barca di Emanuele andrà a Golasecca, sul Ticino, dove potrà effettuare le prove di galleggiamento e, infine, varare il suo piccolo gioiello di ingegneria navale fai da te.