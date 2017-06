Hupac compie 50 anni e apre il terminal al pubblico

Busto Arsizio: Hupac. Nella foto un momento durante i lavori di spostamento mercie tramite le grue ferroviarie.... Ti-Press / Pablo Gianinazzi

Avete mai visto un mega-scalo intermodale da vicino? E’ la vostra occasione. Domenica 2 luglio il Terminal Busto Arsizio – Gallarate di Hupac, infatti, aprirà in via straordinaria al pubblico dalle 17.00 alle 21.30 per festeggiare insieme alla cittadinanza il 50° anno di attività del Gruppo Hupac. Sarà una grande festa aperta a tutti con ingresso libero e gratuito, una giornata speciale per visitare gli spazi logistici di questa azienda leader nel settore dei trasporti su rotaia.

Galleria fotografica Il lavoro di Hupac 4 di 12

Per grandi e piccini sarà un’occasione unica per vedere da vicino le enormi gru e scoprire il funzionamento del mondo dei trasporti su rotaia. Un viaggio organizzato con trenini da 40 posti a sedere, alla scoperta del cuore pulsante del Terminal che porta sotto le gigantesche gru in movimento. Il percorso del trenino accompagnerà i visitatori dall’Area Check-in alla parte del terminal più nuova, nel territorio di Gallarate dove è stato ricavato un biotopo, un piccolo ecosistema con ripopolamento animale per ridurre l’impatto ambientale sul territorio. Partenze dei trenini a partire dalle ore 17.00.

Per tutta la giornata, un ampio spazio sarà dedicato al divertimento per i più piccini con un’area giochi appositamente allestita con laboratori e tante attività di gioco libero.

Alle 19.00 si terrà una tavola rotonda dal titolo “50 anni di Hupac”: passato e futuro del mercato intermodale.

Non mancherà un’Area Food & Relax dove ristorarsi con freschi aperitivi, finger food, stuzzicherie e piacevoli sottofondi musicali accompagnati da video informativi sulla storia dell’azienda. Dalle 20.00 Paella per tutti e taglio della torta.

Ingresso libero e gratuito.

—————————————————

COME ARRIVARE

Dalla superstrada della Malpensa uscita DOGANA, in corrispondenza dell’uscita Busto A. Cassano Magnago

PER INFORMAZIONI

Tel. 0331.373130 – 0331.373132