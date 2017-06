I 18enni in viaggio fra Parlamento, 2 giugno e Fosse Ardeatine

Foto varie

Un “Viaggio della memoria” diverso dal solito per i comuni del nord provincia che ogni anno organizzano l’iniziativa dedicata ai neo diciottenni.

Galleria fotografica Viaggio della memoria 2017 4 di 7

Lavena Ponte Tresa, Cunardo, Cugliate fabiasco, Porto Ceresio e Cremenaga sono infatti partiti mercoledì 31 maggio per Roma per quattro giorni fra storia e celebrazioni. Normalmente il viaggio si svolge in inverno – a fine dicembre o inizio gennaio – all’estero. Negli anni i comuni hanno portato i ragazzi a visitare alcuni campi di concentramento, due edizione hanno avuto come meta Sarajevo e due anni fa le foibe. I partecipanti sono in tutto settanta.

Quest’anno invece i giovani saranno ospiti del Ministero dell’istruzione alla parata del 2 giugno. Ma il viaggio è iniziato un giorno prima con la visita alla Camera dei Deputati (foto). Nella giornata di venerdì ci sarà la Festa della Repubblica, la visita alla Sinagoga e al ghetto ebraico. Sabato mattina ci sarà invece la visita alla Fosse Ardeatine.