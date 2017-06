I bimbi si avvicinano al mondo del teatro

teatro bambini

Durante le scorse settimane è stata presentata l’attività 2016-2017 dell’Istituto Bernardino Luini di Luino Centro che ha coinvolto le classi della scuola primaria per avvicinare i bambini al mondo del teatro e della musicoterapia.

Un’attività preziosa, quella di tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita degli spettacoli, che si integra con quella abituale di formazione, ricerca, laboratori, produzione di materiale didattico.

Per raggiungere i suoi obiettivi, la scuola ha coinvolto Martin Stigol ed i bimbi, oltre a studiare il teatro anche musicale, lo hanno fatto proprio in prima persona, provando a recitare, cantare esprimendosi per le proprie potenzialità con grande successo.

I più piccini si sono invece dedicati alla musicoterapia ed hanno dimostrato durante il saggio finale di essere stati molto coinvolti da questa disciplina.

Il bambino durante questi saggi si sente accolto, ascoltato, compreso, valorizzato, ma soprattutto non sottoposto alla richiesta di prestazioni, grazie a un lavoro individuale o di gruppo mirato ad unire corpo, musica e movimento, in cui ognuno entra in contatto con le proprie emozioni ed espressioni.

I saggi di musicoterapia sono stati seguiti da Raffaella Servello per le prime e le seconde classi mentre con le terze le quarte e le quinte hanno lavorato Martin Stigol e il Progetto Zattera.