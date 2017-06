I campi estivi antibullismo, ecco dove

Cardano al Campo

“Il bullismo non va in vacanza” è il titolo di un evento che si terrà il 3 giugno alle 11 presso il Cinema Miv. Si tratta della presentazione di un progetto pilota e delle società che per prime in Italia hanno ottenuto l’attestaizone di “Campo estivo/società sportiva certificato per la prevenzione dei fenomeni di bullismo”.

Il relatore della conferenza stampa sarà il dottor Franco Posa che ha coordinato il corso. Insieme al centro Dorian Gray. Durante la presentazione darà anche delucidazioni sulla nuova legge del 17 maggio 2017 sul Cyberbullismo.

I campi estivi e le associazioni certificate sono “Arcoiris, specialisti in campus per bambini – Toeplitz Super Summer Camp, Varese Cus Insubria, Us Bosto, Associazione Arashi.

L’evento è organizzato da Bellissima Terra cooperativa sociale ar. l con il patrocinio dell’Università degli studi dell’Insubria e la collaborazione della Polizia di Stato.