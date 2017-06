I carabinieri scoprono mezzo chilo di hashish in un borsone

Hashish e droga, immagini di repertorio

Un borsone di hashish pronto all’uso è stato ritrovato, nella serata di ieri, a Samarate dai carabinieri della locale stazione nel corso del servizio perlustrativo svolto nelle adiacenze della zona boschiva, abitualmente frequentata da consumatori di sostanza stupefacente (e relativi pusher).

I militari hanno notato, all’interno del cortile di una casa abbandonata, una borsa in pelle appoggiata ad una recinzione dalla parte interna.

Una volta recuperato il borsone, all’interno dello stesso gli operanti rinvenivano cinque involucri cellophane contenenti 500 grammi di hashish suddiviso in panetti.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare il possibile proprietario della borsa (e della relativa sostanza), probabilmente lasciata in quel sito come in una sorta di deposito per la pronta ed immediata disponibilità.