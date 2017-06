I City Angels aprono una sede a Busto Arsizio

busto arsizio varie

Lunedì 5 giugno, alle ore 11, nella Sala giunta del Comune di Busto Arsizio, verrà presentata l’Associazione City Angels Italia che già da qualche mese opera in città e che ora avrà una sede anche a Busto Arsizio.

Fondati nel 1994, i City Angels operano a Milano e nelle principali città italiane e hanno incominciato a prestare la loro opera a Busto Arsizio dallo scorso mese di febbraio.

I volontari dell’Associazione si definiscono “volontari di strada di emergenza, che si occupano di solidarietà e di sicurezza” e, nel concreto, aiutano i più deboli: senza fissa dimora, vittime del disagio e della violenza in genere, persone e animali in difficoltà, fornendo aiuti concreti nonché sostegno umano e psicologico attraverso la propria presenza e vicinanza. Con la propria divisa caratterizzata dal basco blu (simbolo delle forze di pace dell’ONU) e giubba rossa, i City Angels si propongono di essere un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini e un deterrente visivo per i malintenzionati.

All’incontro, che coinciderà con l’apertura della sezione cittadina dei City Angels, saranno presenti oltre al Sindaco Emanuele Antonelli e all’Assessore all’Inclusione Sociale Miriam Arabini, che hanno accolto la novità con grande favore, dato che i City Angels, da anni e con grande competenza e umanità coniugano sicurezza e solidarietà, Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels e il coordinatore dei volontari con il basco blu di Varese e Busto Arsizio Andrea Menegotto (nella foto a margine di un recente incontro al Facchinetti).

“Sono felice – afferma Furlan – che anche a Busto Arsizio siano presenti in maniera ufficiale i City Angels. Crediamo nel gioco di squadra, e grazie alle sinergie già attivate con le istituzioni e le altre associazioni presenti sul territorio riusciremo a fare molto per Busto Arsizio!”.

Chiosa il leader dei volontari bustocchi e varesini Menegotto: “Siamo un’associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, davvero a servizio di tutti i cittadini e, in particolare, dei più deboli e bisognosi. Da oggi Busto può contare anche su di noi!”.