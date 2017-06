I colori del jazz di Lilly Gregori

Foto varie

Si terrà a Luino il 10 giugno 2017 alle ore 21 presso la sala Polifunzionale di Vivi33 Via Vittorio Veneto 33 il concerto di Lilly Gregori, cantante di musica jazz.

Alla chitarra Luciano Zadro, al contrabbasso Marco Conti coi quali l’artista da anni ha instaurato una collaborazione musicale sotto il nome di “The colours of jazz”

Sarà quindi un trio che abbraccerà tutti i colori del jazz, con brani di autori internazionali e italiani.

«Il jazz ha come base l’improvvisazione che non è mai scritta ma sentita e permette di estrarre dall’anima di ciascuno di noi tanti colori musicali, che costituiscono quello che per me è questo genere musicale», dice l’artista.

Gregori è anche insegnante di canto moderno e tecnica vocale: «Dico ai miei studenti: tirate fuori la grinta e la passione e rispettate voi stessi. Con questo motore ri riesce anche a superare le nottate di studio musicale»