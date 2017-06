I concerti estivi della musica cittadina

Foto varie

La Musica Cittadina di Luino è lieta di segnalare i prossimi concerti bandistici in programma per il corrente mese di giugno.

Due le date: sabato 17 giugno alle ore 21 presso il Cortile di Casa Rossi in Piazza Libertà a Luino.

Il secondo concerto è in programma venerdì 23 giugno in piazza Giovanni XXIII presso la chiesa prepositurale a Luino. Il concerto è dedicato ai patroni SS. Pietro e Paolo, in collaborazione con la Parrocchia di Luino.

Il programma musicale offerto agli appassionati prevede esecuzioni di circostanza per l’appuntamento in Piazza Giovanni XXIII nonché esecuzioni moderne e jazz trascritti per banda con brani di repertorio classico secondo le migliori tradizioni del complesso bandistico cittadino.

Dirige “la Cittadina” il maestro Fabrizio Rocca. Gli appuntamenti sono a entrata libera.