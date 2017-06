I fuochi artificiali tornano a far brillare il cielo delle serate estive

foto varie di eventi vari

Anche l’estate 2017 avrà come protagonista uno degli eventi più attesi ed apprezzati dal grande pubblico: il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola ripropone infatti la rassegna “Festival di fuochi d’artificio”.

Nove imperdibili spettacoli, tra pirotecnici e piromusicali, che toccheranno Lago Maggiore, Lago d’Orta, Valli Ossolane e Parco del Ticino. Con un’importante novità, anzi due: l’edizione 2017 vedrà infatti la partecipazione alla rassegna estiva di fuochi artificiali per eccellenza delle Città svizzere di Locarno e Lugano, che hanno deciso di entrare nel calendario con due grandi spettacoli realizzati dalla ditta “La Pirotecnica Sagl”, nata nella prima metà degli anni Trenta e professionista nel settore, con sede ad Ascona.

Il Festival accoglie ogni anno sul territorio oltre 300.000 persone, numero che andrà sicuramente ad aumentare con le nuove tappe in programma e la promozione che verrà fatta in territorio svizzero. Visto il successo dello scorso anno, anche il 2017 vedrà l’importante collaborazione con la prima rassegna di spettacoli piromusicali ad alta quota “VETTE D’ARTIFICIO”, realizzata da GFG Pyro e giunta ormai alla terza edizione.

«Essere riusciti a presentare anche quest’anno una rassegna pirotecnica di alto livello è un risultato di grande soddisfazione – commentano il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola Antonio Longo Dorni e il Consigliere Delegato Oreste Pastore, coordinatore dell’evento -. La collaborazione con il territorio svizzero è solo un primo passo verso nuove località che come obiettivi comuni hanno la promozione, l’accoglienza turistica e la volontà di offrire al grande pubblico spettacoli sempre più prestigiosi – prosegue Oreste Pastore -. Oltre all’ormai consolidato rapporto con la Città di Sesto Calende (22 luglio a partire dalle 22.30), il Festival di Fuochi d’Artificio negli anni passati aveva già ospitato delle tappe fuori dal proprio territorio di competenza, come nel 2013 quando una delle serate aveva avuto come sfondo il Lago di Lugano c on la Città di Lavena Ponte Tresa, al confine con la Svizzera. Quest’anno siamo finalmente riusciti a replicare l’evento con ben due appuntamenti, a Locarno e Lugano, che offriranno al grande pubblico scenari inediti spettacolari. Un ringraziamento particolare a tutti gli organizzatori dei singoli spettacoli che hanno rinnovato la fiducia nella manifestazione, che registra ogni anno importanti risultati in termini di ricadute economiche e turistiche, e a gli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa».

Tra gli Enti che patrocinano l’iniziativa quest’anno troviamo anche la Regio Insubrica, che ha creduto nella possibilità di promuovere il suo territorio visto l’aspetto transfrontaliero dell’evento.

A Sesto Calende lo spettacolo sarà il 22 luglio a partire dalle 22.30.